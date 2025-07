„Da müssen wir noch erwachsener werden“: Warum der FSV Zwickau den Auftakterfolg gegen Lok Leipzig verpasste

Der Gastgeber steigert sich nach nervöser erster Halbzeit. Eine Trainerkorrektur bringt die Wende. Die Stimmen zum Kracherspiel der Fußball-Regionalliga.

7513 Fans in der GGZ-Arena, beste Stimmung, doch mit dem Sieg im ersten Saisonspiel wurde es nichts: 1:1 (0:0) trennten sich am Samstag der FSV Zwickau und Lok Leipzig. Die gerechte Punkteteilung wurde von den Zuschauern in beiden Lagern mit Applaus quittiert, wobei die Platzherren durch eine weniger gute erste Halbzeit noch gut bedient waren....