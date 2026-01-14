MENÜ
FSV-Profi Maximilian Somnitz (rechts) nimmt die Glückwünsche von Joshua Putze zum Führungstreffer gegen Wuppertal entgegen. Bild: Marcus Hengst
FSV-Profi Maximilian Somnitz (rechts) nimmt die Glückwünsche von Joshua Putze zum Führungstreffer gegen Wuppertal entgegen. Bild: Marcus Hengst
FSV-Profi Maximilian Somnitz (rechts) nimmt die Glückwünsche von Joshua Putze zum Führungstreffer gegen Wuppertal entgegen.
FSV-Profi Maximilian Somnitz (rechts) nimmt die Glückwünsche von Joshua Putze zum Führungstreffer gegen Wuppertal entgegen. Bild: Marcus Hengst
FSV Zwickau
„Das war männlich und reif“: So lief das Testspiel des FSV Zwickau gegen den Wuppertaler SV
Von Monty Gräßler
Der Fußball-Regionalligist hat hinten nicht viel anbrennen lassen. Und nach vorn waren sogar mehr als die zwei Tore drin. Was sonst noch am vierten Tag des Trainingslagers in der Türkei passierte.

Der FSV Zwickau hat sein erstes Vorbereitungsspiel für die Rückrunde der Fußball-Regionalliga Nordost am Mittwoch gewonnen. Am vierten Tag des Trainingslagers in der Türkei kamen die Westsachsen gegen den Wuppertaler SV, der in der Regionalliga West aktuell auf Platz 15 steht, zu einem 2:0 (1:0)-Erfolg. „Das war in Summe ein guter Auftritt...
