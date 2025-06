Dauerbrenner, Topscorer, Fans und Heimmacht – die Saison des FSV Zwickau in Zahlen

Lucas Hiemann wurde zum Sinnbild der positiven Entwicklung des Fußball-Regionalligisten. 13-mal hielt der Keeper seinen Kasten sauber.

Wer hat die meisten Einsatzzeiten in der Punktspielsaison? Wie viele Zuschauer pilgerten insgesamt zu den Heimspielen in die GGZ-Arena, wer erzielte die meisten Tore und bereitete am häufigsten Treffer vor? „Freie Presse“ hat die zweite Saison des FSV Zwickau in der Fußball-Regionalliga statistisch aufbereitet.