Der FSV Zwickau unterliegt dem Halleschen FC - Kapitän Könnecke: „Ich kann meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen“

Die Schwäne, in den letzten Wochen Überflieger in der Fußball-Regionalliga, müssen sich dem Aufstiegsaspirant an der Saale beugen. Die Westsachsen können einen Vorteil nicht nutzen.

Jede Serie geht einmal zu Ende. Der FSV Zwickau war in diesem Kalenderjahr noch ungeschlagen, musste sich aber am Samstag mit 0:2 (0:1) beim Halleschen FC geschlagen geben. Bei der Niederlage im Spitzenduell der Fußball-Regionalliga Nordost fehlte es den Westsachsen an Effektivität im Nutzen der Torchancen. Das bekräftige nach dem Spiel auch... Jede Serie geht einmal zu Ende. Der FSV Zwickau war in diesem Kalenderjahr noch ungeschlagen, musste sich aber am Samstag mit 0:2 (0:1) beim Halleschen FC geschlagen geben. Bei der Niederlage im Spitzenduell der Fußball-Regionalliga Nordost fehlte es den Westsachsen an Effektivität im Nutzen der Torchancen. Das bekräftige nach dem Spiel auch...