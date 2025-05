„Du bist eine Legende!“ FSV Zwickau spielt 1:1 im Abschiedsspiel für Mike Könnecke und knackt Zuschauerrekord

Emotionale Momente spielten sich in der 80. Minute im Heimspiel des FSV gegen Chemie Leipzig ab, als der Kapitän der Schwäne das Feld verließ. Stehende Ovationen gab es von den Rängen.

In der 80. Minute war es dann soweit. Mike Könnecke verließ den Rasen in der GGZ-Arena. Stehende Ovationen begleiteten den 36-Jährigen in seinem 278. Spiel für den FSV Zwickau vom Rasen. Es war das letzte Heimspiel seiner Karriere für die Rot-Weißen. Von Trainern, Betreuern, Spielern sowie Frau Erisa und Tochter Mira wurde Mike Könnecke...