Toni Wachsmuth sieht Lok Leipzig noch längst nicht im Ziel. Das heißt: den Staffelsieg verteidigen. Bild: Imago
Toni Wachsmuth sieht Lok Leipzig noch längst nicht im Ziel. Das heißt: den Staffelsieg verteidigen. Bild: Imago
FSV Zwickau
Ein Neuer beim FSV Zwickau und beim CFC im Winter: Aber wie hat sich die Konkurrenz verstärkt?
Redakteur
Von Thomas Prenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In der Fußball-Regionalliga Nordost krönt sich Chemie Leipzig zum Transferkönig der kalten Jahreszeit. Sportchef Toni Wachsmuth von Spitzenreiter Lok sieht noch vier Vereine in Schlagdistanz.

Mit einer Woche Verspätung steht ab Freitag der Restart in der Fußball-Regionalliga Nordost an – wenn es das Wetter denn zulässt. Fest steht: Die Teams können nach dem Wintertransferschluss (Montag 24 Uhr) ab sofort nur noch vereinslose Spieler verpflichten. Zum absoluten Transferkönig in der kalten Jahreszeit hat sich Chemie Leipzig...
Erschienen am: 02.02.2026 | 18:01 Uhr
