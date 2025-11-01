Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
„Pure Freude“: Cemal Sezer (Bildmitte) ließ sich mit seinen Teamgefährten nach Schlusspfiff von den Fans feiern.
„Pure Freude“: Cemal Sezer (Bildmitte) ließ sich mit seinen Teamgefährten nach Schlusspfiff von den Fans feiern. Bild: PICTURE POINT
FSV Zwickau
„Eines unserer besten Heimspiele“ – die Stimmen zum Sieg des FSV Zwickau gegen Luckenwalde
Redakteur
Von Thomas Prenzel
Die Schwäne setzen ihren Höhenflug in der GGZ-Arena fort. Dabei sündigten die Hausherren noch mit ihren Torchancen.

Wenn ein Team 0:3 verliert und der Trainer sagt anschließend, das Ergebnis war noch das Beste an der Niederlage, dann sagt das einiges über das Kräfteverhältnis der Partie aus. Luckenwaldes Coach Michael Braune war am Samstag im Regionalliga-Duell beim FSV Zwickau schon zur Halbzeit in der Kabine richtig laut geworden. Da lag seine Mannschaft...
