FSV Zwickau: Abschiedsspiel von Mike Könnecke - wird die GGZ-Arena gegen Chemie Leipzig ausverkauft sein?

Bereits über 8200 Tickets sind im Vorverkauf abgesetzt worden. Die Mannschaft will die 60-Punkte-Marke knacken und mit den Fans ein Fest feiern.

Es riecht nach Emotionen pur: Wenn am Sonntag (14 Uhr) die BSG Chemie Leipzig in der GGZ-Arena zu Gast sein wird, werden Tränen fließen - so viel ist klar. Bei Mike Könnecke war das nach eigener Ausage schon am Donnerstagabend der Fall: Der Kapitän des FSV Zwickau schaute sich bei leckerem Essen mit seiner Familie das 45-minütige...