FSV Zwickau: Anders als erwartet – Herrmann wechselt nicht in die 3. Liga

Der Offensivspieler bleibt in der Regionalliga, wechselt aus der Staffel Nordost in die Staffel Südwest und hofft, dort den nächsten Schritt zu machen.

Jahn Herrmanns Abgang vom FSV Zwickau war schon längst beschlossene Sache, nun steht auch sein neuer Arbeitgeber fest. Anders als zunächst angenommen zieht es den 24-jährigen Offensivspieler aber nicht in die 3. Liga, sondern er bleibt in der Regionalliga, wechselt nur in eine andere Staffel: Herrmann läuft künftig für den Drittligaabsteiger...