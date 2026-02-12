MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
„Hurra“ ist das Stichwort für die FSV-Fans, wenn es irgendwann mal mit Fußball in der Regionalliga weitergeht.
„Hurra“ ist das Stichwort für die FSV-Fans, wenn es irgendwann mal mit Fußball in der Regionalliga weitergeht. Bild: Imago
„Hurra“ ist das Stichwort für die FSV-Fans, wenn es irgendwann mal mit Fußball in der Regionalliga weitergeht.
„Hurra“ ist das Stichwort für die FSV-Fans, wenn es irgendwann mal mit Fußball in der Regionalliga weitergeht. Bild: Imago
FSV Zwickau
FSV Zwickau: Babelsberg, Halle und Co. – NOFV gibt konkrete Spieltermine bekannt
Redakteur
Von Thomas Prenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Nordostdeutsche Fußballverband hat einen Nachholtermin sowie die Spieltage 25 bis 27 konkret festgelegt.

Die erste zusätzliche Englische Woche in der Fußball-Regionalliga Nordost steigt in der ersten März-Woche. Am 2./3. März wird der komplett ausgefallene 20. Spieltag nachgeholt. Der FSV Zwickau empfängt dann dienstags, 19 Uhr, den SV Babelsberg. Zudem gab der NOFV die termingenauen Ansetzungen der Spieltage 25 bis 27 bekannt. Die Schwäne...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
18:41 Uhr
4 min.
Bundesregierung gibt Schloss Meseberg als Gästehaus auf
Schloss Meseberg wurde seit 2007 unter anderem für Empfänge von Staats- und Regierungschefs, aber auch für Kabinettsklausuren genutzt. (Archivbild)
Das historische Anwesen in Meseberg eine gute Autostunde nördlich von Berlin war Kulisse für Staatsempfänge und Kabinettsklausuren. Jetzt hat die Bundesregierung entschieden, dass die Ära bald endet.
06:06 Uhr
2 min.
Hiobsbotschaft: Schwimmhalle im Erzgebirge geschlossen
Die Schwimmhalle „Atlantis“ muss wegen Reparaturarbeiten länger geschlossen bleiben.
Aufgrund einer technischen Störung sollte die Schwimmhalle „Atlantis“ nur am Dienstag geschlossen bleiben. Doch die Reparatur dauert deutlich länger. Es ist die nächste schlechte Nachricht.
Patrick Herrl
06:38 Uhr
4 min.
Er baute die Werdauer Kinderklinik auf, jetzt wurde ihm einfach gekündigt: „Es kam nicht ein Wort des Dankes“
Der frühere Chefarzt der Kinderabteilung an der Pleißental-Klinik, Dirk Ermisch, hier bei einer Demo vor dem Landratsamt. Neben ihm steht Verdi-Sekretärin Simone Bovensiepen.
Dirk Ermisch (81) hat die Kinderklinik in der Werdauer Pleißental-Klinik aufgebaut, war Chefarzt und ist bis heute dort als Honorararzt tätig. Er schüttelt nicht nur über den Umgang der Chefetage mit den Ärzten den Kopf.
Jan-Dirk Franke
04.02.2026
2 min.
Zuviel Schnee im Paradies: FSV Zwickau bei Carl Zeiss Jena abgesagt – Testspiel nächste Woche
Nix mit Fußball: Schnee und Frost lassen kein Spiel in der ad hoc-Arena zu.
Die Fußball-Regionalliga kommt nicht voran. Nach dem kompletten 1. Spieltag können weitere fünf Partien des Wochenendes nicht stattfinden.
Thomas Prenzel
18:32 Uhr
2 min.
150 Millionen Euro für Drohnenhersteller Quantum Systems
Die von Quantum Systems hergestellte Aufklärungsdrohne "Vector AI" (Archiv)
Der Ukraine-Krieg bedeutet für Drohnenhersteller und Start-ups weltweit Hochkonjunktur. In Deutschland ist der Raum München ein Zentrum der Entwicklung für die unbemannten Flugkörper.
09.02.2026
4 min.
FSV Zwickau: Skilaufen statt Fußball – Absageflut in der Regionalliga ein selbstgewähltes Leid?
Mittefeldspieler Joshua Putze hat offenbar auf Skiern viel Spaß. Langsam könnte es aber auch mit Fußball wieder losgehen.
Fast zwei komplette Spieltage der Nordost-Staffel fielen dem Winterwetter zum Opfer. Die Schwäne testen am Dienstag bei Empor Glauchau.
Thomas Prenzel
Mehr Artikel