FSV Zwickau: Babelsberg, Halle und Co. – NOFV gibt konkrete Spieltermine bekannt

Der Nordostdeutsche Fußballverband hat einen Nachholtermin sowie die Spieltage 25 bis 27 konkret festgelegt.

Die erste zusätzliche Englische Woche in der Fußball-Regionalliga Nordost steigt in der ersten März-Woche. Am 2./3. März wird der komplett ausgefallene 20. Spieltag nachgeholt. Der FSV Zwickau empfängt dann dienstags, 19 Uhr, den SV Babelsberg. Zudem gab der NOFV die termingenauen Ansetzungen der Spieltage 25 bis 27 bekannt. Die Schwäne...