FSV Zwickau bangt vor dem Heimspiel gegen den Greifswalder FC um den Einsatz von Theo Martens

Der Fußball-Regionalligist ist fürs Heimspiel gegen die Norddeutschen besonders motiviert. Der Trainer muss auf zwei Spieler verzichten und wird sich in einem Fall kurzfristig entscheiden.

Über das Spieltagsmotto für dieses Wochenende mussten die Verantwortlichen beim Fußball-Regionalligisten FSV Zwickau nicht lange nachdenken. „Den Bock umstoßen" heißt die Devise der Schwäne am Samstag, 14 Uhr im Heimspiel gegen den Greifswalder FC. Denn in den vergangenen beiden Regionalliga-Jahren haben die Westsachsen nur ein einziges...