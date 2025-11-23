FSV Zwickau besiegt den CFC: Torhüter Lucas Hiemann hält schon das achte Mal zu null – „In Summe ein sehr männlicher Auftritt“

Beim 4:0-Derbysieg ließen die Schwäne diesmal in der zweiten Halbzeit nicht locker. Für den Keeper der Gastgeber war es eine besondere Partie.

Die Platzwahl verloren, das Spiel aber gewonnen. Lucas Hiemann strahlte nach dem 4:0-Derbysieg gegen den Chemnitzer FC übers ganze Gesicht. Dass der Zwickauer Torhüter die erste Halbzeit lieber vor den Gäste-Fans gehalten hätte, statt sich permanent die Hand vors Gesicht zu halten, um nicht von der Sonne geblendet zu werden, versteht sich....