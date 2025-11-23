Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Torhüter Lucas Hiemann vom FSV Zwickau hat schon achtmal zu null gespielt in dieser Saison.
Torhüter Lucas Hiemann vom FSV Zwickau hat schon achtmal zu null gespielt in dieser Saison. Bild: Frank Kruczynski
Torhüter Lucas Hiemann vom FSV Zwickau hat schon achtmal zu null gespielt in dieser Saison.
Torhüter Lucas Hiemann vom FSV Zwickau hat schon achtmal zu null gespielt in dieser Saison. Bild: Frank Kruczynski
FSV Zwickau
FSV Zwickau besiegt den CFC: Torhüter Lucas Hiemann hält schon das achte Mal zu null – „In Summe ein sehr männlicher Auftritt“
Redakteur
Von Thomas Prenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Beim 4:0-Derbysieg ließen die Schwäne diesmal in der zweiten Halbzeit nicht locker. Für den Keeper der Gastgeber war es eine besondere Partie.

Die Platzwahl verloren, das Spiel aber gewonnen. Lucas Hiemann strahlte nach dem 4:0-Derbysieg gegen den Chemnitzer FC übers ganze Gesicht. Dass der Zwickauer Torhüter die erste Halbzeit lieber vor den Gäste-Fans gehalten hätte, statt sich permanent die Hand vors Gesicht zu halten, um nicht von der Sonne geblendet zu werden, versteht sich....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
26.11.2025
3 min.
Gerichtsvollzieher Bund fordert nach Todesfall mehr Schutz
Der Bundesvorsitzende des DGVB fordert besseren Schutz für Mitarbeiter. (Archivbild)
"Spucken, Kratzen und Schubsen" sowie "verbale Angriffe" gehören zum Alltag. Nach dem gewaltsamen Tod eines Kollegen hofft der Deutsche Gerichtsvollzieher Bund auf bessere Bedingungen.
19.11.2025
5 min.
FSV Zwickau: Robin Lenk, hätten Sie gern einen CFC-Spieler in Ihrem Team?
FSV-Sportdirektor Robin Lenk sagt vor dem Derby gegen seinen Heimatverein CFC: „Das wird kein alltägliches Spiel.“
Geplant hatte „Freie Presse“ ein Doppelinterview mit dem Sportdirektor der Schwäne und des Chemnitzer FC. Chris Löwe sagte aus Termingründen ab. Kollege Robin Lenk spricht über das brisante Duell.
Thomas Prenzel
22.11.2025
4 min.
FSV Zwickau schlägt eiskalt gegen den Chemnitzer FC zu: Stimmen und Choreo-Fotos vom Derby
Tore gab es nur für den FSV Zwickau: Max Somnitz (vorn) jubelt mit Cemal Sezer und Lukas Eixler.
Die Schwäne bleiben in der Fußball-Regionalliga eine Heimmacht. Die Himmelblauen lassen Effizienz vor dem Tor vermissen und bekommen zu einfache Gegentore.
Thomas Prenzel
Von Cristina Zehrfeld
2 min.
24.11.2025
2 min.
Kommentar zum Stausee-Radweg: Schildbürgertum
Meinung
Redakteur
Von Waldenburg über Callenberg bis Reichenbach ist der Radweg bereits gebaut.
Auf sicheren Radwegen vom Stausee Oberwald bis zum Schloss Waldenburg: Auf einem Großteil der Strecke ist das bereits Realität. Doch reicht das?
Cristina Zehrfeld
26.11.2025
2 min.
Steuerbescheid wird digital: Papier gibt's nur auf Antrag
Papierkram nur noch auf Wunsch: Ab 2026 kommen Steuerbescheide standardmäßig digital.
Ab 2026 gibt es Steuerbescheide nur noch digital – Papier wird zur Ausnahme. Wer weiterhin Post bekommen möchte, hat aber Möglichkeiten.
25.11.2025
3 min.
Lichterfahrt im Erzgebirge: Wo am Wochenende die geschmückten Brummis zu sehen sind
Beleuchtete Lkw sind das Markenzeichen der Lichterfahrten, die es seit 2021 gibt.
67 weihnachtlich beleuchtete Fahrzeuge, hauptsächlich Trucks, sollen bei der Lichterfahrt durchs Erzgebirge rollen. Wichtig für die Besucher: Es gelten zwischenzeitlich Straßensperrungen.
Katrin Kablau
Mehr Artikel