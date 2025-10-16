FSV Zwickau bestätigt Interesse an Ex-Drittligaspieler des FC Energie Cottbus

Beim Fußball-Regionalligisten steht aktuell Joshua Putze mit auf dem Trainingsplatz. Verein und Spieler wollen in den nächsten Tagen abklopfen, ob eine Verpflichtung für beide Seiten Sinn macht.

Der FSV Zwickau beschäftigt sich mit einer möglichen Verpflichtung von Joshua Putze. Das hat Trainer Rico Schmitt am Donnerstag bei der Pressekonferenz vor dem nächsten Zwickauer Regionalliga-Heimspiel am Samstag, 14 Uhr gegen den Greifswalder FC bestätigt. Demnach wird der bis zum Sommer bei Drittligist FC Energie Cottbus unter Vertrag... Der FSV Zwickau beschäftigt sich mit einer möglichen Verpflichtung von Joshua Putze. Das hat Trainer Rico Schmitt am Donnerstag bei der Pressekonferenz vor dem nächsten Zwickauer Regionalliga-Heimspiel am Samstag, 14 Uhr gegen den Greifswalder FC bestätigt. Demnach wird der bis zum Sommer bei Drittligist FC Energie Cottbus unter Vertrag...