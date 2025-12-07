FSV Zwickau: Bierbecher-Attacke auf Busfahrer – Hauptsponsor macht emotionalen Post

FSV Zwickau
Der 1. FC Lok und die Polizei leiten Ermittlungsverfahren gegen den Täter ein. „Bussi“ erscheint getackert auf der Vereinsweihnachtsfeier.
Das Wichtigste zuerst: Der Busfahrer des FSV Zwickau hat die Bierbecher-Attacke den Umständen entsprechend gut überstanden. Am Samstagabend war Stephan Mildner – Spitzname „Bussi“ – bei der Weihnachtsfeier des Vereins mit seiner getackerten Platzwunde am Hinterkopf dabei. Zuvor hatte der FSV mit dem 1. FC Lok Leipzig eine gemeinsame...
