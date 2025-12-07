Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Robert Eckhold, Hauptsponsor des FSV Zwickau und von Lok Leipzig, hält bei Heimspielen des FSV auf Zwickau und bei Heimspielen von Lok auf Leipzig.
Robert Eckhold, Hauptsponsor des FSV Zwickau und von Lok Leipzig, hält bei Heimspielen des FSV auf Zwickau und bei Heimspielen von Lok auf Leipzig. Bild: FSV
Robert Eckhold, Hauptsponsor des FSV Zwickau und von Lok Leipzig, hält bei Heimspielen des FSV auf Zwickau und bei Heimspielen von Lok auf Leipzig.
Robert Eckhold, Hauptsponsor des FSV Zwickau und von Lok Leipzig, hält bei Heimspielen des FSV auf Zwickau und bei Heimspielen von Lok auf Leipzig. Bild: FSV
FSV Zwickau
FSV Zwickau: Bierbecher-Attacke auf Busfahrer – Hauptsponsor macht emotionalen Post
Redakteur
Von Thomas Prenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der 1. FC Lok und die Polizei leiten Ermittlungsverfahren gegen den Täter ein. „Bussi“ erscheint getackert auf der Vereinsweihnachtsfeier.

Das Wichtigste zuerst: Der Busfahrer des FSV Zwickau hat die Bierbecher-Attacke den Umständen entsprechend gut überstanden. Am Samstagabend war Stephan Mildner – Spitzname „Bussi“ – bei der Weihnachtsfeier des Vereins mit seiner getackerten Platzwunde am Hinterkopf dabei. Zuvor hatte der FSV mit dem 1. FC Lok Leipzig eine gemeinsame...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
06.12.2025
4 min.
Busfahrer mit Bierbecher attackiert: FSV Zwickau kehrt aus Leipzig mit spontaner Ersatzfahrerin heim
 5 Bilder
Die Leipzigerin Mariana Lohr-Döring half spontan aus und chauffierte die Zwickauer mit dem etatmäßigen Busfahrer Stephan Mildner nach Hause.
Der Regionalliga-Spitzenreiter aus Probstheida verliert nach acht Heimsiegen erstmals in dieser Saison. Für Lok hat die 0:2-Niederlage noch ein Nachspiel.
Thomas Prenzel
07.12.2025
4 min.
Chemnitz offenbar 300 Jahre älter als bisher angenommen
Auf dem Schloßberg. 1136 wurde hier das Benediktinerkloster gegründet. Aber offenbar ist Chemnitz viel älter.
Hat die Stadt 2018 ihren 875. Geburtstag um ein paar hundert Jahre zu spät gefeiert? Ein Forscher glaubt, dass die ersten Menschen hier schon im 9. und nicht erst im 12. Jahrhundert lebten. Das wäre eine Sensation.
Erik Kiwitter
06:15 Uhr
5 min.
Turm in der Abwehr beim FC Karl-Marx-Stadt : „König der Lüfte“ Frank Uhlig wird 70
Einer der großen Höhepunkte in Frank Uhligs Karriere – und gleichzeitig seine schwärzeste Stunde. Der FCK-Verteidiger (im weißen Trikot) hat im FDGB-Pokalfinale 1983 ein Luftduell mit Magdeburgs Dirk Stahmann gewonnen und köpft auf den Kasten von Torhüter Dirk Heyne. Das Spiel aber gewann der FCM mit 4:0.
Seine Gegenspieler waren immer die torgefährlichsten Stürmer des jeweiligen Kontrahenten – eine Aufgabe, die Frank Uhlig mochte. Am 8. Dezember wird der ehemalige FCK-Verteidiger 70 Jahre alt. Seinem Club ist er nach wie vor treu.
Thomas Scholze
05.12.2025
3 min.
Nach Zwischenfall: FSV Zwickau siegt beim Spitzenreiter
FSV-Stürmer Cemal Sezer (links) wird vom Ex-Zwickauer Lukas Wilton attackiert.
Die Schwäne schwimmen weiter auf der Erfolgswelle und fügen Lok Leipzig eine bittere 0:2-Niederlage zu. Eine unschöne Szene gab es dennoch.
Thomas Prenzel
12:45 Uhr
4 min.
Forstfachleute im Vogtland rätseln: Warum ist der Borkenkäfer plötzlich weg?
Für Waldbesitzer gab es in diesem Jahr wieder Grund zur Freude: Der Borkenkäfer verursachte im Vogtland deutlich geringere Schäden als in den Jahren zuvor.
Kaum ein Thema beschäftigte Förster zuletzt mehr als die Borkenkäferplage. Im Forstbezirk Plauen war seit 2018 fast der gesamte Holzeinschlag von dem Schädling befallen. 2025 ist nun alles anders.
Swen Uhlig
06:15 Uhr
3 min.
Eingreiftruppe nach Benin beordert - Putschversuch vereitelt
Der Putschversuch in Benin wurde nach offiziellen Angaben vereitelt.
Ein Putschversuch im westafrikanischen Benin wurde Präsident Talon zufolge erfolgreich vereitelt. Die Regionalmacht Nigeria schickt Kampfflugzeuge und Bodentruppen ins Nachbarland.
Mehr Artikel