FSV Zwickau blickt vor dem Spiel in Babelsberg mehr auf sich als auf den Gegner

Im zweiten Auswärtsspiel in Folge wollen die Regionalliga-Fußballer auch Wiedergutmachung für den katastrophalen Auftritt in Eilenburg betreiben. Zwei wichtige Akteure werden am Samstag aber fehlen.

An taktischen Dingen und dem Kader für das Spiel am Samstag, 14 Uhr beim SV Babelsberg 03 hielt sich Trainer Rico Schmitt am Donnerstag nicht lange auf. Vielmehr legte der Trainer des FSV Zwickau noch einmal den Finger in die Wunde des katastrophalen Auftritts seiner Mannschaft am vergangenen Wochenende bei der 0:3-Niederlage in Eilenburg. Sich...