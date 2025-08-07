Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Lucas Albert (links) erlebte mit dem FSV Zwickau in Eilenburg zuletzt ein Spiel zum Vergessen. Für ihn selbst hatte die Partie ein schmerzhaftes Nachspiel.
Lucas Albert (links) erlebte mit dem FSV Zwickau in Eilenburg zuletzt ein Spiel zum Vergessen. Für ihn selbst hatte die Partie ein schmerzhaftes Nachspiel. Bild: Gabor Krieg/PICTURE POINT
FSV Zwickau
FSV Zwickau blickt vor dem Spiel in Babelsberg mehr auf sich als auf den Gegner
Redakteur
Von Anika Zimny
Im zweiten Auswärtsspiel in Folge wollen die Regionalliga-Fußballer auch Wiedergutmachung für den katastrophalen Auftritt in Eilenburg betreiben. Zwei wichtige Akteure werden am Samstag aber fehlen.

An taktischen Dingen und dem Kader für das Spiel am Samstag, 14 Uhr beim SV Babelsberg 03 hielt sich Trainer Rico Schmitt am Donnerstag nicht lange auf. Vielmehr legte der Trainer des FSV Zwickau noch einmal den Finger in die Wunde des katastrophalen Auftritts seiner Mannschaft am vergangenen Wochenende bei der 0:3-Niederlage in Eilenburg. Sich...
Mehr Artikel