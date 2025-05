FSV Zwickau: Der dritte Neuzugang soll vom ZFC Meuselwitz kommen

Daniel Haubner steht Medienberichten zu Folge vor einem Wechsel innerhalb der Fußball-Regionalliga. Der Oberfranke hat in dieser Saison unter anderem mit drei Doppelpacks aufhorchen lassen.

Vor drei Wochen hat er noch ein Tor gegen den FSV Zwickau erzielt. In der neuen Saison wird er offenbar selbst das Trikot der Schwäne tragen: Mittelfeldspieler Daniel Haubner soll in der Sommerpause der Fußball-Regionalliga Nordost vom ZFC Meuselwitz zum FSV Zwickau wechseln. Das hat am Mittwoch der MDR in Berufung auf einen Beitrag der...