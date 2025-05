FSV Zwickau: Die besten Talente trainieren mit der ersten Männermannschaft - reicht das Niveau für einen Profivertrag?

Die Schwäne wollen in den restlichen drei Saisonspielen - beginnend am Sonntag in Meuselwitz - drei Siege einfahren. Sportdirektor und Trainer begutachten derweil den eigenen Nachwuchs.

Auf nach Zipsendorf zum vorletzten Auswärtsspiel! Der FSV Zwickau setzt sich im Saisonendspurt der Fußball-Regionalliga noch ehrgeizige Ziele: „Wir wollen in den drei Partien die höchstmögliche Punktzahl einfahren", sagt Sportdirektor Robin Lenk. Auf dem Weg, Tabellenplatz drei unbedingt bis zum Schluss zu behaupten, soll auch der ZFC...