FSV-Zwickau: Die kleine Hertha kommt zur Geburtstagsparty in die GGZ-Arena – was plant die Ultra-Fangruppe „Red Kaos“?

Für die Schwäne geht es in der Fußball-Regionalliga sportlich weder ums Überleben, noch um den Aufstieg. „Freie Presse“ nennt vier Gründe, warum sich die Mannschaft dennoch nicht hängen lassen will.

Hertha BSC II heißt der nächste Gegner des FSV Zwickau am Freitagabend (19 Uhr) in der GGZ-Arena. Die Saison geht langsam auf die Zielgerade. Nach der Partie gegen die Reserve des Zweitligisten gastieren nur noch Babelsberg (27. April) und Chemie Leipzig (11. Mai) im heimischen Stadion. Nach der ersten Niederlage in diesem Jahr am vergangenen...