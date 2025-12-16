MENÜ
Mit einer aufwendigen Choreografie (Erinnerung an die Europacup-Helden der BSG Sachsenring) sorgten die Fans des FSV Zwickau zusätzlich für Gänsehaut-Atmosphäre beim 4:0-Derbysieg gegen den CFC. Bild: TP
Mit einer aufwendigen Choreografie (Erinnerung an die Europacup-Helden der BSG Sachsenring) sorgten die Fans des FSV Zwickau zusätzlich für Gänsehaut-Atmosphäre beim 4:0-Derbysieg gegen den CFC. Bild: TP
FSV Zwickau
FSV Zwickau: Die sechs emotionalsten Momente und kommt im Winter noch ein Neuer?
Redakteur
Von Thomas Prenzel
Die Schwäne haben in den letzten zweieinhalb Jahren in der Fußball-Regionalliga eine positive Entwicklung hingelegt. Einen Wermutstropfen gibt es dennoch im Saisonverlauf.

So gut stand der Fußball-Regionalligist FSV Zwickau zu diesem Zeitpunkt der Saison noch nie da. „Freie Presse“ nennt die sechs emotionalsten Momente der Hinrunde und sagt, wie Sportdirektor Robin Lenk über Neuzugänge in der Winterpause denkt.
