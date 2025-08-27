Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Andrej Startsev kehrte gegen Hertha zurück, schoss ein Tor und ging doch nicht als Sieger vom Platz.
Andrej Startsev kehrte gegen Hertha zurück, schoss ein Tor und ging doch nicht als Sieger vom Platz. Bild: PICTURE POINT
FSV Zwickau
FSV Zwickau: Drei Tore reichen bei den Hertha-Bubis nicht zum Sieg
Von Knut Berger
Einmal in Rückstand, zweimal in Führung und doch kein Dreier: Die Schwäne kehren mit einem Punkt aus Berlin zurück.

Das Stadion am Wurfplatz auf dem Olympiagelände von Berlin ist grundsätzlich eine schmucke Sportstätte. Doch für den FSV Zwickau gab es in den vergangenen beiden Spielzeiten nach Niederlagen auf diesem Rasen nichts zu feiern. Doch im dritten Anlauf nach dem Drittligaabstieg konnte die Mannschaft wenigstens einen Zähler einsacken. Vor...
