FSV Zwickau: Drei Tore reichen bei den Hertha-Bubis nicht zum Sieg

Einmal in Rückstand, zweimal in Führung und doch kein Dreier: Die Schwäne kehren mit einem Punkt aus Berlin zurück.

Das Stadion am Wurfplatz auf dem Olympiagelände von Berlin ist grundsätzlich eine schmucke Sportstätte. Doch für den FSV Zwickau gab es in den vergangenen beiden Spielzeiten nach Niederlagen auf diesem Rasen nichts zu feiern. Doch im dritten Anlauf nach dem Drittligaabstieg konnte die Mannschaft wenigstens einen Zähler einsacken. Vor...