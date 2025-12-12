FSV Zwickau empfängt Hinrunden-Stolperstein Eilenburg: Wie reif ist diese Mannschaft schon?

Zum Jahresabschluss will die Mannschaft der Stunde in der Fußball-Regionalliga das 0:3 aus dem August revidieren. Der Trainer warnt aber.

Vier Siege und ein Remis in den vergangenen fünf Partien, der Triumph bei Ligakrösus Lok Leipzig und mit 34 Zählern schon zwei Punkte mehr auf dem Konto als im Vorjahr nach 18 Spieltagen: Mit stolzgeschwellter Brust dürften die Profis des FSV Zwickau am Sonntag (14 Uhr) ihr letztes Heimspiel in diesem erfolgreichen Jahr bestreiten. Kleiner...