FSV Zwickau: Es fehlen zweimal zehn Sekunden

Wie schon im Hinspiel ist der FC Eilenburg zu einem Stolperstein für den FSV Zwickau geworden. Die Schwäne müssen sich mit einem 2:2 begnügen. Trotzdem hält eine fantastische Serie der Schmitt-Truppe.

Der FSV Zwickau sah bis in die Nachspielheit wie der sichere Sieger aus. Allerdings hatten die Schwäne die Rechnung ohne den abstiegsbedrohten FC Eilenburg gemacht, der – wie schon in den letzten zwei Jahren auch schon – mit zwei Toren bei seinem Gastspiel in Zwickau aufwarten konnte. Vor 4095 Zuschauern in der GGZ-Arena trafen Veron Dobruna...