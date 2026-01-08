MENÜ
Felix Pilger (links im Duell mit Niclas Stierlin vom HFC) verlässt den FSV Zwickau.
Felix Pilger (links im Duell mit Niclas Stierlin vom HFC) verlässt den FSV Zwickau. Bild: Imago
Felix Pilger (links im Duell mit Niclas Stierlin vom HFC) verlässt den FSV Zwickau.
Felix Pilger (links im Duell mit Niclas Stierlin vom HFC) verlässt den FSV Zwickau. Bild: Imago
FSV Zwickau
FSV Zwickau: Felix Pilger wechselt zu einem Ligakonkurrenten – Weg für Neuzugang frei?
Redakteur
Von Thomas Prenzel
Der Stürmer und der Fußball-Regionalligist trennen sich einvernehmlich. Wo der 23-Jährige künftig aufläuft und was das für seinen Ex-Verein bedeutet.

Felix Pilger und der FSV Zwickau gehen künftig getrennte Wege. Der Stürmer schließt sich dem Vernehmen nach ab sofort dem ZFC Meuselwitz an und wird nicht am Hallenmasters am Samstag in Zwickau teilnehmen und auch nicht mit ins Türkei-Camp reisen. „Sein Vertrag wäre im Sommer nicht verlängert worden. Ich denke, dass es für beide Seiten...
