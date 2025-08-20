FSV Zwickau: „Flügelmutter-Skandal“, Nebel-Abbruch, Schützenfest – was läuft diesmal im Klassiker gegen Carl Zeiss Jena?

Im zweiten Saisonheimspiel freut sich der Fußball-Regionalligist auf eine tolle Kulisse von rund 8000 Fans. Damit es ein Fest wird, muss der Trainer eine knifflige Aufgabe lösen.

In der langen Geschichte des Traditionsduells zwischen dem FSV Zwickau und Carl Zeiss Jena haben sich jede Menge Kuriositäten abgespielt: 1963 wurde mal eine Partie wegen Nebels abgebrochen. Völlig verrückt ging es 2012 zu, als der FSV noch im Sportforum Sojus spielte, bzw. spielen wollte. Beim sogenannten „Flügelmutter-Skandal“ hatten... In der langen Geschichte des Traditionsduells zwischen dem FSV Zwickau und Carl Zeiss Jena haben sich jede Menge Kuriositäten abgespielt: 1963 wurde mal eine Partie wegen Nebels abgebrochen. Völlig verrückt ging es 2012 zu, als der FSV noch im Sportforum Sojus spielte, bzw. spielen wollte. Beim sogenannten „Flügelmutter-Skandal“ hatten...