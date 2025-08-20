Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Etwa 8000 Zuschauer werden am Freitagabend im Ost-Klassiker zwischen Zwickau und Jena erwartet.
Etwa 8000 Zuschauer werden am Freitagabend im Ost-Klassiker zwischen Zwickau und Jena erwartet. Bild: PICTURE POINT
Etwa 8000 Zuschauer werden am Freitagabend im Ost-Klassiker zwischen Zwickau und Jena erwartet.
Etwa 8000 Zuschauer werden am Freitagabend im Ost-Klassiker zwischen Zwickau und Jena erwartet. Bild: PICTURE POINT
FSV Zwickau
FSV Zwickau: „Flügelmutter-Skandal“, Nebel-Abbruch, Schützenfest – was läuft diesmal im Klassiker gegen Carl Zeiss Jena?
Redakteur
Von Thomas Prenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Im zweiten Saisonheimspiel freut sich der Fußball-Regionalligist auf eine tolle Kulisse von rund 8000 Fans. Damit es ein Fest wird, muss der Trainer eine knifflige Aufgabe lösen.

In der langen Geschichte des Traditionsduells zwischen dem FSV Zwickau und Carl Zeiss Jena haben sich jede Menge Kuriositäten abgespielt: 1963 wurde mal eine Partie wegen Nebels abgebrochen. Völlig verrückt ging es 2012 zu, als der FSV noch im Sportforum Sojus spielte, bzw. spielen wollte. Beim sogenannten „Flügelmutter-Skandal“ hatten...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
22.08.2025
3 min.
Zwickau und Jena liefern sich hitziges Derby
Augen zu und durch: Malik Talabidi (links) und Lennert Möbius im Zweikampf.
0:0 trennen sich der FSV Zwickau und Carl Zeiss Jena in der Fußball-Regionalliga. Den Punkt haben sich die Schwäne verdient. Die Fans feierten ihre Spieler nach Abpfiff.
Thomas Prenzel
20:15 Uhr
1 min.
Zwei Verletzte bei Unfall auf Kreuzung im Vogtland
Zu einem Unfall kam es auf einer Kreuzung im Falkensteiner Ortsteil Schönau.
Eine missachtete Vorfahrt war Ursache einer Kollision im Falkensteiner Ortsteil Schönau.
Ronny Hager
22.08.2025
2 min.
Ibug-Auftakt in Chemnitz abgesagt: Das sagen Stadt und Veranstalter
Die Ibug im ehemaligen Krankenhaus an der Scheffelstraße muss ihren Auftakt verschieben.
Eigentlich sollte das Kunstfestival am Freitag um 15 Uhr starten. Jetzt kommt es aber anders.
Lukas Fischer, Benjamin Lummer
06:00 Uhr
4 min.
„Monsterblock – das ist der Fußball, der uns auszeichnet!“ Die Stimmen nach dem Derby des FSV Zwickau gegen Jena
FSV-Trainer Rio Schmitt konnte mit dem 0:0 gegen Jena gut leben: „Wir haben eine junge Mannschaft. Das dürfen wir nicht vergessen.“
Einen Sieger gab es im Traditionsduell nicht – zumindest im Ergebnis. Ein Youngster der Gastgeber gehörte aber zu den Gewinnern.
Thomas Prenzel
20:00 Uhr
1 min.
Bei Neumark: 18-Jährige verletzt sich schwer
Bei einem Motorradunfall in Neumark hat sich eine Motorradfahrerin schwer verletzt.
Eine junge Motorradfahrerin kam auf der Kreisstraße zwischen Schönbach und Neumark in einer Linkskurve zum Sturz.
Ronny Hager
21.08.2025
4 min.
Von Dorffest bis Lichtermeer: Das ist am Wochenende im Erzgebirge los
Welterbe in Flammen: Am Samstag steigt im Grünthaler Saigerhüttengelände wieder eine feurige Show.
Im Erzgebirge locken am Wochenende viele Veranstaltungen unter freiem Himmel. Ob Schalmeienklänge, Weinfest oder eine Miniaturwelt im Fackellicht. Hier sind einige Tipps.
unseren Redakteuren
Mehr Artikel