Minus 0,2 Grad wurden am Mittwoch an der GGZ-Arena vermessen.
Minus 0,2 Grad wurden am Mittwoch an der GGZ-Arena vermessen.
FSV Zwickau
FSV Zwickau gegen Hertha II in der GGZ-Arena abgesagt – das sind die Gründe
Redakteur
Von Thomas Prenzel
Auch das dritte Spiel nach der Winterpause in der Fußball-Regionalliga kann nicht stattfinden. Die Mannschaft muss erneut improvisieren.

Auf den ersten Blick sieht alles wie ein normaler Rasen in der GGZ-Arena aus. Von Schnee weit und breit nichts zu sehen. Das Grün in der Heimstätte des FSV Zwickau wird oft von den Gegnern gelobt. „Pele“ Wollitz, der Trainer von Energie Cottbus, sprach zu Drittligazeiten von einem Champions-League-Rasen. Die gute Bespielbarkeit haben die...
