FSV Zwickau: Geglückte Generalprobe in Glauchau mit Traumtor – „Ein guter Test, mehr nicht“

Der Fußball-Regionalligist gewinnt sein Vorbereitungsspiel unter Flutlicht. Ein Doppelpacker lässt hoffen.

197 Zuschauer haben am Dienstagabend eine gelungene Generalprobe des FSV Zwickau für den Restart in der Fußball-Regionalliga gesehen: Unter Flutlicht gewann das Team von Rico Schmitt auf dem Kunstrasenplatz im Sportpark gegen Empor Glauchau mit 3:0 (0:0). Der Gastgeber hielt eine Halbzeit gut mit, hatte im gesamten Spiel auch einige gute...