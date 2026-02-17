MENÜ
Schiri Lars Albert (Mitte) traf die einzig richtige Entscheidung: Spielabbruch.
Schiri Lars Albert (Mitte) traf die einzig richtige Entscheidung: Spielabbruch. Bild: Marcus Hengst
FSV Zwickau genervt nach Spielabbruch in Grimma: „Ein Satz mit X“
Redakteur
Von Thomas Prenzel
Der Fußball-Regionalligist wollte seine vierte Generalprobe für den sehnlich erwarteten Restart nach der Winterpause bestreiten. Dies gelang nur bedingt...

43 Zuschauer, 22 vom FSV Zwickau, erst Regen, dann Extremschneefall und schließlich der Spielabbruch zur Halbzeit. Für den Fußball-Regionalligisten ist am Dienstag der Ausflug zum FC Grimma zu einem Muster ohne Wert geworden. Nach einer Halbzeit bei Dauerregen auf dem Kunstrasenplatz setzte kurz vor der Pause heftiger Schneefall ein....
