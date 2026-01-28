MENÜ
Lukas Eixler, der Topscorer des FSV Zwickau, traf gleich zweimal gegen die SG Dynamo.
Lukas Eixler, der Topscorer des FSV Zwickau, traf gleich zweimal gegen die SG Dynamo. Bild: Imago
FSV Zwickau
FSV Zwickau gewinnt XXL-Geheimtest bei Dynamo Dresden: „Das sieht nach Fußball aus“
Von Thomas Prenzel
Der Regionalligist tankt Selbstvertrauen für den Re-Start. Nächstes Vorbereitungsspiel für Samstag vereinbart.

Die wichtigste Nachricht vorweg: Trotz eisiger Kälte hat sich niemand verletzt, weder beim FSV Zwickau, noch bei der SG Dynamo Dresden. Nicht gut allerdings für den Zweitligisten aus Elbflorenz: Der Fußball-Regionalligist aus Westsachsen, der mit Liveticker berichtete, gewann am Mittwoch den Test bei der SGD mit 3:0 (1:0). Gespielt wurden eine...
