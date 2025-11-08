FSV Zwickau gibt 2:0-Pausenführung in Erfurt aus der Hand: „Es fühlt sich wie eine Niederlage an“

Lange sah es nach dem dritten Auswärtssieg der Schwäne aus. Doch ein Ex-Bayern-Bubi macht den Westsachsen einen Strich durch die Rechnung. Die Stimmen zum Spiel.

Zwickaus Kapitän Andrej Startsev plauderte nach dem Abpfiff noch mit seinen ehemaligen Kollegen vom FC Rot-Weiß Erfurt. Schiedlich friedlich sah es aus, so wie es am Ende das Ergebnis wiedergab: 2:2 (0:2) trennten sich die Fußball-Regionalligisten am Samstag vor 6023 Zuschauern im Steigerwald. Die Punkteteilung stimmte letztlich beide Seiten...