FSV Zwickau gibt Verletzungs-Update zu Daniel Haubner: Nach Schulter-OP droht längere Pause

Der Mittelfeldspieler musste am Sonntag schon in der ersten Halbzeit ausgewechselt werden. Was die Untersuchungen am Montag ergeben haben.

Mittelfeldspieler Daniel Haubner vom FSV Zwickau hat sich am Sonntag im Heimspiel gegen den FC Eilenburg (2:2) eine Schultereckgelenksprengung zugezogen. Das ergaben die Untersuchungen am Montag. Wie der Fußball-Regionalligist mitteilt, wird der FSV-Kicker am Mittwoch operiert und dem FSV Zwickau dann länger fehlen. Der 27-Jährige war am... Mittelfeldspieler Daniel Haubner vom FSV Zwickau hat sich am Sonntag im Heimspiel gegen den FC Eilenburg (2:2) eine Schultereckgelenksprengung zugezogen. Das ergaben die Untersuchungen am Montag. Wie der Fußball-Regionalligist mitteilt, wird der FSV-Kicker am Mittwoch operiert und dem FSV Zwickau dann länger fehlen. Der 27-Jährige war am...