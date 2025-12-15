MENÜ
Daniel Haubner hat sich am Sonntag an der Schulter verletzt. Am Montag gab der FSV Zwickau die genaue Diagnose bekannt.
Daniel Haubner hat sich am Sonntag an der Schulter verletzt. Am Montag gab der FSV Zwickau die genaue Diagnose bekannt.
Daniel Haubner hat sich am Sonntag an der Schulter verletzt. Am Montag gab der FSV Zwickau die genaue Diagnose bekannt.
Daniel Haubner hat sich am Sonntag an der Schulter verletzt. Am Montag gab der FSV Zwickau die genaue Diagnose bekannt.
FSV Zwickau
FSV Zwickau gibt Verletzungs-Update zu Daniel Haubner: Nach Schulter-OP droht längere Pause
Von Monty Gräßler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Mittelfeldspieler musste am Sonntag schon in der ersten Halbzeit ausgewechselt werden. Was die Untersuchungen am Montag ergeben haben.

Mittelfeldspieler Daniel Haubner vom FSV Zwickau hat sich am Sonntag im Heimspiel gegen den FC Eilenburg (2:2) eine Schultereckgelenksprengung zugezogen. Das ergaben die Untersuchungen am Montag. Wie der Fußball-Regionalligist mitteilt, wird der FSV-Kicker am Mittwoch operiert und dem FSV Zwickau dann länger fehlen. Der 27-Jährige war am...
