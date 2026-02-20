MENÜ
Sieht gut aus. Der Rasen in der Zipsendorfer bluechip-Arena sollte am Sonntag bespielbar sein.
Sieht gut aus. Der Rasen in der Zipsendorfer bluechip-Arena sollte am Sonntag bespielbar sein. Bild: FSV
Sieht gut aus. Der Rasen in der Zipsendorfer bluechip-Arena sollte am Sonntag bespielbar sein.
Sieht gut aus. Der Rasen in der Zipsendorfer bluechip-Arena sollte am Sonntag bespielbar sein. Bild: FSV
FSV Zwickau
FSV Zwickau: Grünes Licht für Meuselwitz-Auftakt – „Platz in gutem Zustand“
Redakteur
Von Thomas Prenzel
NOFV terminiert zwei weitere Nachholpartien: Dienstag gegen Hertha II, mittwochs in Jena.

Endlich: Der FSV Zwickau kann am Sonntag seinen Punktspielstart nach der Winterpause vollziehen. Nach einer Platzbegehung in der Zipsendorfer bluechip-Arena gab der gastgebende ZFC Meuselwitz Grünes Licht für die Partie, die um 14 Uhr angepfiffen wird. Zwar ist am Spieltag Regen angekündigt, es werden aber auch zweistellige Plusgrade...
