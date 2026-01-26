FSV Zwickau: Heimspiel gegen SV Babelsberg fällt aus

FSV Zwickau
Der Punktspielstart des Fußball-Regionalligisten verzögert sich. Der Verband hat das für Sonntag geplante Spiel witterungsbedingt abgesagt.
Die Fans des FSV Zwickau können sich für Sonntag etwas anderes vornehmen. Wie der Verein informiert, hat der Nordostdeutsche Fußball-Verband am Montagnachmittag das für den 1. Februar geplante Heimspiel der Westsachsen in der Fußball-Regionalliga gegen den SV Babelsberg abgesagt. „Aufgrund des erneuten Wintereinbruches sowie einer äußerst...
