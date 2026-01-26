MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Das Punktspieljahr 2026 beginnt für den FSV Zwickau mit einer witterungsbedingten Spielabsage.
Das Punktspieljahr 2026 beginnt für den FSV Zwickau mit einer witterungsbedingten Spielabsage. Bild: IMAGO/Picture Point
Das Punktspieljahr 2026 beginnt für den FSV Zwickau mit einer witterungsbedingten Spielabsage.
Das Punktspieljahr 2026 beginnt für den FSV Zwickau mit einer witterungsbedingten Spielabsage. Bild: IMAGO/Picture Point
FSV Zwickau
FSV Zwickau: Heimspiel gegen SV Babelsberg fällt aus
Von Monty Gräßler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Punktspielstart des Fußball-Regionalligisten verzögert sich. Der Verband hat das für Sonntag geplante Spiel witterungsbedingt abgesagt.

Die Fans des FSV Zwickau können sich für Sonntag etwas anderes vornehmen. Wie der Verein informiert, hat der Nordostdeutsche Fußball-Verband am Montagnachmittag das für den 1. Februar geplante Heimspiel der Westsachsen in der Fußball-Regionalliga gegen den SV Babelsberg abgesagt. „Aufgrund des erneuten Wintereinbruches sowie einer äußerst...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
27.01.2026
7 min.
Wie eine Zwangsversteigerung in der Praxis abläuft
Raten nicht bedient? Wenn Eigentümer sich ihre Immobilienfinanzierung nicht mehr leisten können, kann es dazu kommen, dass die finanzierende Bank das Haus oder die Wohnung zwangsversteigern lässt.
Zwangsversteigerungen können für Interessierte eine gute Möglichkeit sein, um günstig an ein Haus zu kommen. Voraussetzung: Man kennt den genauen Ablauf und die möglichen Risiken.
Sandra Markert, dpa
27.01.2026
2 min.
Immobilienkredit in Gefahr: Wann droht Zwangsversteigerung?
Stück für Stück zum Eigenheim: Mit einer Immobilienfinanzierung ist das möglich. Werden die Raten allerdings nicht wie vorgesehen gezahlt, kann es schnell ungemütlich werden.
Bei der Immobilienfinanzierung bereits eine Rate im Rückstand? Dann sollten Eigentümerinnen und Eigentümer schleunigst reagieren - andernfalls drohen ernsthafte Konsequenzen. Was jetzt hilft.
26.01.2026
4 min.
Ärger am Fichtelberg: Berliner eröffnen Parkplatz am Skihang – „Widerrechtlich“, sagt der Bürgermeister
Das Foto zeigt vorn die Eisbahn und den städtischen Parkplatz. Links daneben die Zufahrt zu der Fläche, auf der einst der „Alte Club“ stand.
Wo einst der berühmte „Alte Club“ stand, sollen künftig bis zu 100 Autos Platz finden. Die Pläne der Eigentümer stoßen allerdings in Oberwiesenthal auf Widerstand. Auch weil der Parkplatzbetrieb schon läuft.
Kjell Riedel
14:55 Uhr
2 min.
FSV Zwickau holt diesen jungen Offensivspieler von Holstein Kiel
Das Foto zeigt Luca Prasse (links) mit FSV-Sportchef Robin Lenk im Zwickauer Stadion.
Der Fußball-Regionalligist hat mit Luca Prasse einen Kicker verpflichtet, den mehrere Vereine haben wollten. Die Empfehlung für den Wechsel nach Sachsen kam von einem befreundeten Spieler des FSV.
Monty Gräßler
26.01.2026
2 min.
Mitarbeiterin mit Waffe bedroht: Banküberfall auf Volksbank-Filiale in Chemnitz
Am Montag wurden Rettungskräfte und Polizei von einer Mitarbeiterin zur Inneren Klosterstraße gerufen.
Ein Mann soll die Mitarbeiterin am Schalter mit einer Waffe bedroht haben und ist danach geflüchtet. Die Polizei sucht nun Zeugen.
Alexandra Engert
23.01.2026
2 min.
Keine Generalprobe in Glauchau: FSV Zwickau testet ohne Fans bei Dynamo Dresden
Wegen der Witterung fällt das für Samstag geplante Testspiel des FSV Zwickau in Glauchau aus.
Der Fußball-Regionalligist hat am Freitag kurzfristig sein für Samstag geplantes Spiel gegen Freital abgesagt. Wann und wo stattdessen die Generalprobe für den Liga-Restart erfolgt.
Thomas Prenzel
Mehr Artikel