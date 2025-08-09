FSV Zwickau holt den ersten Saisonsieg

Die Westsachsen gewinnen in der Fußball-Regionalliga Nordost beim SV Babelsberg 03 verdient mit 2:0. Die Tore markierten Eixler und Martens.

Der FSV Zwickau hat in der Fußball-Regionalliga Nordost den ersten Saisonsieg eingefahren. Beim SV Babelsberg 03 gewann die Elf von Cheftrainer Rico Schmitt am 3. Spieltag 2:0 (1:0) und rehabilitierte sich in eindrucksvoller Manier für den schwachen Auftritt in Eilenburg.