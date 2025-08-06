FSV Zwickau im Test gegen den Meeraner SV in Torlaune

FSV Zwickau
13 Treffer kassiert das Team aus der Landesklasse gegen den Fußball-Regionalligisten, der sich für die Saison einspielt.
Fußball-Regionalligist FSV Zwickau hat sein Testspiel am Mittwochabend beim drei Klassen tiefer in der Landesklasse spielenden Meeraner SV mit 13:0 (6:0) gewonnen. Vor 672 Zuschauern trafen für die Schwäne Nick Breitenbücher (8., 35., 40.), Theo Martens (16.), Felix Pilger (30.), Lukas Eixler (45.), Till Jacobi (48.), Veron Dobruna (51., 82.),...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.