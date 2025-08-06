FSV Zwickau im Test gegen den Meeraner SV in Torlaune

13 Treffer kassiert das Team aus der Landesklasse gegen den Fußball-Regionalligisten, der sich für die Saison einspielt.

Fußball-Regionalligist FSV Zwickau hat sein Testspiel am Mittwochabend beim drei Klassen tiefer in der Landesklasse spielenden Meeraner SV mit 13:0 (6:0) gewonnen. Vor 672 Zuschauern trafen für die Schwäne Nick Breitenbücher (8., 35., 40.), Theo Martens (16.), Felix Pilger (30.), Lukas Eixler (45.), Till Jacobi (48.), Veron Dobruna (51., 82.),...