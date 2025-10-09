Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Kann noch torgefährlicher sein: Andrej Startsev nach seinem Treffer im Punktspiel bei Hertha BSC II.
Kann noch torgefährlicher sein: Andrej Startsev nach seinem Treffer im Punktspiel bei Hertha BSC II. Bild: IMAGO
Kann noch torgefährlicher sein: Andrej Startsev nach seinem Treffer im Punktspiel bei Hertha BSC II.
Kann noch torgefährlicher sein: Andrej Startsev nach seinem Treffer im Punktspiel bei Hertha BSC II. Bild: IMAGO
FSV Zwickau
FSV Zwickau: Kapitän verlängert Vertrag und macht Ansage: „Ich will den Pokal holen und aufsteigen“
Redakteur
Von Thomas Prenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Schwäne-Sportdirektor Robin Lenk über den Transfercoup: Wir brauchen solche Identifikationsfiguren

Andrej Startsev hat noch einiges vor mit dem FSV Zwickau: Der Kapitän verlängerte am Donnerstag seinen im Sommer 2026 auslaufenden Vertrag bei den Schwänen um zwei Jahre plus Option für eine weitere Spielzeit. Üblich sind bei Verpflichtungen oder Verlängerung der Laufzeit zwei Jahre. „Wir freuen uns, dass wir unseren Kapitän über den...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
08.10.2025
3 min.
Bundeskartellamt: Billig-Sprit in Tschechien und Polen treibt die Tank-Preise in Sachsen hoch
Tanken ist in Sachsen deutlich teurer als in Tschechien oder Polen. Viele Autofahrer fahren deshalb über die Grenze - und sparen derzeit pro Tankfüllung 12,50 Euro und mehr.
Tanken ist bundesweit in Sachsen am teuersten. Das Bundeskartellamt liefert dafür jetzt eine überraschende Erklärung.
Jürgen Becker
21.07.2025
3 min.
FSV Zwickau: So hat der Trainer seinen neuen Kapitän gewählt
Trainer Rico Schmitt hat seinen neuen Kapitän gefunden.
Nach dem Karriereende der letzten beiden Spielführer, Davy Frick und Mike Könnecke, hat Coach Rico Schmitt den dritten Kapitän im dritten Jahr gefunden – einen Mann mit viel Erfahrung.
Thomas Prenzel
09:09 Uhr
1 min.
Polizeiauto kracht in Plauener Bäckerei: Zwei Schwerverletzte
Zwei Polizisten wurden schwer verletzt, als sie mit ihrem Auto in ein Haus krachten.
Zwei Polizisten wurden im Vogtland schwer verletzt, als sie mit ihrem Funkstreifenwagen in eine Bäckerei krachten. Das Geschäft kann nicht öffnen.
Daniela Hommel-Kreißl
01.08.2025
2 min.
Mit mehr Erfahrung: FSV Zwickau hofft in Eilenburg auf den „1000-Volt-Mann“
Andrej Startsev ist als Kapitän der verlängerte Arm des Trainers.
Das Team von Trainer Rico Schmitt nimmt die Favoritenrolle an. Kapitän Startsev und Torjäger Zimmermann könnten von Beginn an auflaufen.
Thomas Prenzel
23:02 Uhr
2 min.
Rekordsieg für Rangnick - Niederlande souverän
Ralf Rangnick feierte einen Sieg mit Österreich.
Ralf Rangnick verfolgt Österreichs Tor-Spektakel mit einem Spezialschuh - der WM 2026 ist der deutsche Coach mit seinem Team nun ganz nah. Gleiches gilt für die Niederlande und Kroatien.
22:57 Uhr
2 min.
Russisches Militär räumt Absturz von Kampfjet ein
Russland setzt die MiG-31 intensiv im Krieg gegen die Ukraine ein. (Archivbild)
Russland setzt im Krieg gegen die Ukraine dank seiner Kampfjets auch auf seine Luftüberlegenheit. Nun muss das russische Militär einen schmerzhaften Verlust eingestehen.
Mehr Artikel