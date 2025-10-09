FSV Zwickau: Kapitän verlängert Vertrag und macht Ansage: „Ich will den Pokal holen und aufsteigen“

FSV Zwickau
Schwäne-Sportdirektor Robin Lenk über den Transfercoup: Wir brauchen solche Identifikationsfiguren
Andrej Startsev hat noch einiges vor mit dem FSV Zwickau: Der Kapitän verlängerte am Donnerstag seinen im Sommer 2026 auslaufenden Vertrag bei den Schwänen um zwei Jahre plus Option für eine weitere Spielzeit. Üblich sind bei Verpflichtungen oder Verlängerung der Laufzeit zwei Jahre. „Wir freuen uns, dass wir unseren Kapitän über den...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.