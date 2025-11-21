Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Zwickau will seine Bilanz gegen Chemnitz aufbessern. Im letzten Duell im Februar hieß es nach einem wilden Spiel mit Gelb-Roten und Roter Karte 2:2 in der GGZ-Arena.
Zwickau will seine Bilanz gegen Chemnitz aufbessern. Im letzten Duell im Februar hieß es nach einem wilden Spiel mit Gelb-Roten und Roter Karte 2:2 in der GGZ-Arena. Bild: Imago
Zwickau will seine Bilanz gegen Chemnitz aufbessern. Im letzten Duell im Februar hieß es nach einem wilden Spiel mit Gelb-Roten und Roter Karte 2:2 in der GGZ-Arena.
Zwickau will seine Bilanz gegen Chemnitz aufbessern. Im letzten Duell im Februar hieß es nach einem wilden Spiel mit Gelb-Roten und Roter Karte 2:2 in der GGZ-Arena. Bild: Imago
FSV Zwickau
FSV Zwickau kontra Chemnitzer FC: Erst zweimal Gegner, dann zusammen im Flieger ins Türkei-Camp
Redakteur
Von Thomas Prenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Erstmals seit 2020 beziehen die Schwäne wieder ein Winterquartier am Meer. Sportdirektor Lenk: „Wir wollen uns professioneller aufstellen“

In den kommenden gut sieben Wochen stehen sich der FSV Zwickau und der Chemnitzer FC gleich zweimal gegenüber: Am Samstag (14 Uhr) in der Fußball-Regionalliga auf erwärmtem Naturrasen in der GGZ-Arena, und dann am 10. Januar auf Kunstrasen beim ZEV-Hallenmasters in der Zwickauer Stadthalle. Sollten nach den zwei Partien sportlich noch Fragen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
19.11.2025
5 min.
FSV Zwickau: Robin Lenk, hätten Sie gern einen CFC-Spieler in Ihrem Team?
FSV-Sportdirektor Robin Lenk sagt vor dem Derby gegen seinen Heimatverein CFC: „Das wird kein alltägliches Spiel.“
Geplant hatte „Freie Presse“ ein Doppelinterview mit dem Sportdirektor der Schwäne und des Chemnitzer FC. Chris Löwe sagte aus Termingründen ab. Kollege Robin Lenk spricht über das brisante Duell.
Thomas Prenzel
20.11.2025
2 min.
Für das Derby gegen den CFC: FSV Zwickau aktiviert Rasenheizung in der GGZ-Arena – ein Restrisiko bleibt
Die GGZ-Arena in Zwickau fast über 10.000 Zuschauer. Am Samstag wird das Stadion gegen den CFC gut gefüllt sein.
Seit dem Drittligaabstieg 2023 blieb die Wärmequelle in der Heimspielstätte der Schwäne aus finanziellen Gründen außer Betrieb. Bis zu diesem Donnerstag. Ist die Austragung gesichert?
Thomas Prenzel
13:05 Uhr
1 min.
Hoher Schaden: Simson-Moped in Plauen gestohlen
Ein Simson-Moped ist in der Plauener Ostvorstadt gestohlen worden.
Unbekannte brachen eine Garage am Rinnelberg auf und entwendeten eine gelbe S51.
Ronny Hager
13:20 Uhr
1 min.
Nach Flucht: Polizei beschlagnahmt Auto in Oelsnitz
Am Samstag entzog sich ein 39-Jähriger bei Oelsnitz einer Kontrolle.
Samstagnacht versuchte ein 39-jähriger Kasache auf der B 92 einer Kontrolle zu entkommen. Er wurde gefasst und muss sich mehrfach verantworten.
Ronny Hager
11:37 Uhr
3 min.
Blockhausen als Lebenswerk: „Sauensäger“ Andreas Martin und seine Frau Steffi sind Tourismushelden im Erzgebirge
Update
Blockhausen ist ihr Lebenswerk: Steffi und Andreas Martin, hier beim Pfingstcup im Kettensägen.
Blockhausen in Dorfchemnitz ist ein touristisches Aushängeschild. Die Martins stärken mit Herzblut den Tourismus im Erzgebirge. Welche Geschichte steckt dahinter?
Heike Hubricht
22.11.2025
3 min.
„Bauer sucht Frau“: Erzgebirger Thomas ist „verknallt“ und trifft Entscheidung
Thomas Köhler bei der täglichen Arbeit auf seinem Bauernhof in Pfaffroda.
Schon am zweiten Tag der Hofwoche liegen in Pfaffroda die Nerven blank. Eine Frau muss ihre Koffer packen. Doch wen schickt Thomas nach Hause: Sandra oder Michaela?
Thomas Wittig
Mehr Artikel