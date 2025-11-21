FSV Zwickau kontra Chemnitzer FC: Erst zweimal Gegner, dann zusammen im Flieger ins Türkei-Camp

FSV Zwickau
Erstmals seit 2020 beziehen die Schwäne wieder ein Winterquartier am Meer. Sportdirektor Lenk: „Wir wollen uns professioneller aufstellen“
In den kommenden gut sieben Wochen stehen sich der FSV Zwickau und der Chemnitzer FC gleich zweimal gegenüber: Am Samstag (14 Uhr) in der Fußball-Regionalliga auf erwärmtem Naturrasen in der GGZ-Arena, und dann am 10. Januar auf Kunstrasen beim ZEV-Hallenmasters in der Zwickauer Stadthalle. Sollten nach den zwei Partien sportlich noch Fragen...
