Erste größere Pressekonferenz von Lennert Möbius in Zwickau. Von FSV-Trainer Rico Schmitt gab es danach ein Lob.
Erste größere Pressekonferenz von Lennert Möbius in Zwickau. Von FSV-Trainer Rico Schmitt gab es danach ein Lob. Bild: Thomas Prenzel
FSV Zwickau
FSV Zwickau kontra Hallescher FC: Was sich Trainer Rico Schmitt wünscht und was er fordert
Redakteur
Von Thomas Prenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Schwäne wollen in der Fußball-Regionalliga nach zuletzt zwei Siegen nachlegen. Ein Spieler hat besonders gute Erinnerungen an den HFC.

So richtig wollte oder konnte Rico Schmitt am Freitag nicht darauf eingehen, warum es beim Halleschen FC nach einem Sensationssaisonstart (sechs Spiele, sechs Siege) mit zuletzt null Toren in drei Spielen hakte. Dennoch wird der Coach das Geschehen bei seinem Ex-Klub genau analysiert haben, um sein Team für den Ostklassiker am Sonntag (14 Uhr) in...
Das könnte Sie auch interessieren
28.09.2025
4 min.
Europas Top-Golfer beim Ryder Cup vor Sieg in den USA
Rory McIlroy und das europäische Team haben beim Ryder Cup viel mehr zu bejubeln als die Gastgeber.
Am zweiten Tag des Ryder Cups zeigen Europas Top-Golfer ihre Klasse und bauen den Vorsprung auf den Gastgeber den ganzen Tag über aus. Die Titelverteidigung ist greifbar, den USA droht ein Debakel.
16.09.2025
3 min.
FSV Zwickau feiert glanzlosen Sieg gegen den Aufsteiger aus Magdeburg und klettert auf Tabellenrang sieben
Maximilian Somnitz, Josua von Baer, Torschütze Lukas Eixler und Vorlagengeber Lennert Möbius (von links) bejubeln die 1:0-Führung.
Der Fußball-Regionalligist hat sich am Dienstag mit 1:0 durchgesetzt. Die zweite Halbzeit war dabei eine zähe Angelegenheit. Schon am Freitag wartet die nächste Aufgabe.
Monty Gräßler
28.09.2025
4 min.
Atom-Sanktionen gegen den Iran wieder in Kraft
Berlin, Paris und London hatten im Atomstreit mit dem Iran die Notbremse gezogen. (Archivbild)
Zehn Jahre nach dem historischen Atomabkommen mit dem Iran liegt der Deal in Trümmern. Berlin will weiter verhandeln, um den Bau einer Atombombe diplomatisch zu verhindern. Wie wird Teheran reagieren?
Benno Schwinghammer, Jörg Blank und Christian Fahrenbach, dpa
13.09.2025
3 min.
Starker FSV-Torwart kann Niederlage nicht verhindern
Lennert Möbius hatte kurz nach Wiederanpfiff für den FSV Zwickau die Chance zum 1:1. Am Ende verloren die Sachsen gegen die VSG Altglienicke 0:3.
Der FSV Zwickau hat in der Fußball-Regionalliga Nordost sein Auswärtsspiel bei der VSG Altglienicke 0:3 verloren. Cheftrainer Schmitt lobte dabei die Stärke des Kontrahenten.
Knut Berger
26.09.2025
4 min.
„Höhle der Löwen“-Investor: Von diesem Start-up in Mittweida ist Carsten Maschmeyer begeistert
Per Handschlag hat Carsten Maschmeyer (li.) seine Investition in das Mittweidaer Startup von Christoph Jentzsch vereinbart.
Mit seiner digitalen Plattform für Unternehmensbeteiligungen hat der Blockchain-Pionier Christoph Jentzsch den Star-Investor überzeugt. Das Start-up Tokenize soll nun über Deutschland hinaus wachsen.
Jan Leißner
27.09.2025
1 min.
Tragischer Tod während einer Zirkusvorstellung in Sachsen: Artistin erliegt ihren Verletzungen
Zu einem Polizei-Einsatz ist es am Samstag an einem Zirkus in Bautzen gekommen.
Zahlreiche Besucher haben die Veranstaltung verlassen, bevor die Rettungskräfte eintrafen. Die Polizei ruft nun dazu auf, die Hilfe von Kriseninterventionsteams in Anspruch zu nehmen.
Frank Hommel
Mehr Artikel