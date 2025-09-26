FSV Zwickau kontra Hallescher FC: Was sich Trainer Rico Schmitt wünscht und was er fordert

FSV Zwickau
Die Schwäne wollen in der Fußball-Regionalliga nach zuletzt zwei Siegen nachlegen. Ein Spieler hat besonders gute Erinnerungen an den HFC.
So richtig wollte oder konnte Rico Schmitt am Freitag nicht darauf eingehen, warum es beim Halleschen FC nach einem Sensationssaisonstart (sechs Spiele, sechs Siege) mit zuletzt null Toren in drei Spielen hakte. Dennoch wird der Coach das Geschehen bei seinem Ex-Klub genau analysiert haben, um sein Team für den Ostklassiker am Sonntag (14 Uhr) in...
