FSV Zwickau macht‘s erneut zweistellig: So kam der Zehnerpack beim Ebersbrunner SV auf die Anzeigetafel

Der gastgebende Fußball-Westsachsenligist durfte sich nach dem Testspiel über ein Kompliment des FSV-Sportdirektors freuen. Zudem erzählte Robin Lenk, was ihm aktuell etwas Kopfzerbrechen bereitet.

Ralph Pfitzner war am Mittwochabend vorbereitet. Als es Fußball-Regionalligist FSV Zwickau kurz vorm Abpfiff des Vorbereitungsspiels beim Ebersbrunner SV doch noch zweistellig machte, holte der Mann an der Anzeigetafel des Westsachsenligisten sein Klebeband hervor. So war der Endstand von 0:10 für ihn kein Problem. „Vor acht Jahren haben wir...