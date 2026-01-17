MENÜ
Veron Dobruna (links) und Cemal Sezer (rechts) steuerten am Samstag vier der sechs Zwickauer Tore gegen den FC Nasaf bei. Das Foto entstand beim Liga-Heimspiel gegen Eilenburg.
Veron Dobruna (links) und Cemal Sezer (rechts) steuerten am Samstag vier der sechs Zwickauer Tore gegen den FC Nasaf bei. Das Foto entstand beim Liga-Heimspiel gegen Eilenburg. Bild: Picture Point
Veron Dobruna (links) und Cemal Sezer (rechts) steuerten am Samstag vier der sechs Zwickauer Tore gegen den FC Nasaf bei. Das Foto entstand beim Liga-Heimspiel gegen Eilenburg.
Veron Dobruna (links) und Cemal Sezer (rechts) steuerten am Samstag vier der sechs Zwickauer Tore gegen den FC Nasaf bei. Das Foto entstand beim Liga-Heimspiel gegen Eilenburg. Bild: Picture Point
FSV Zwickau
FSV Zwickau mit Sechserpack: Flottes Testspiel trotz müder Beine gegen den Pokalsieger aus Usbekistan
Von Monty Gräßler, Marcus Hengst
Der Fußball-Regionalligist hat zum Abschluss seines Trainingslagers in der Türkei einen Kantersieg herausgeschossen. Für Trainer Rico Schmitt gingen trotzdem nicht alle Wünsche in Erfüllung.

Der FSV Zwickau hat auch sein zweites Vorbereitungsspiel während des Trainingslagers in der Türkei gewonnen. Drei Tage nach dem 2:0 gegen den Wuppertaler SV schoss der Tabellenfünfte der Fußball-Regionalliga Nordost am Samstagvormittag in Lara einen 6:1-Sieg gegen den usbekischen Erstligisten und Pokalsieger FC Nasaf heraus. Der Gegner trat...
