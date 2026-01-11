FSV Zwickau ohne Hallenmasters-Hattrick ins Türkei-Camp: „Da sind wir selbst schuld!“

FSV Zwickau
Nach der Finalniederlage am Samstagabend gegen Dynamo Dresdens U21-Team blieb dem Fußball-Regionalligist kaum Zeit, sich zu ärgern. Ein Spieler wurde beim Turnier am Ende sogar noch überrascht.
Viel Zeit blieb nicht für den FSV Zwickau nach dem ZEV-Hallenmasters am Samstagabend: Kurz nach 7 Uhr startete am Sonntag in der GGZ-Arena der Mannschaftsbus nach Berlin, von wo aus der Flieger in Richtung türkisches Mittelmeer abhob. Gut verdaut hatte zumindest Vizekapitän Max Somnitz da auch die Finalniederlage gegen Dynamo Dresdens U21-Team...
