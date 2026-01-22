FSV Zwickau: Platz für Punktspiel-Generalprobe gefunden

FSV Zwickau
Der Fußball-Regionalligist bestreitet am Samstag ein Testspiel gegen Oberliga-Spitzenreiter SC Freital – auf Kunstrasen.
Der FSV Zwickau hat einen bespielbaren Platz für seine Punktspiel-Generalprobe gefunden. Der Fußball-Regionalligist empfängt am Samstag ab 12 Uhr in Glauchau den Oberliga-Spitzenreiter SC Freital. Gekickt wird auf dem Kunstrasenplatz des VfB Empor im Sportpark in der Meeraner Straße. Der Eintritt kostet 5 Euro. Die Partie ist für die...
