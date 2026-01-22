MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Der FSV Zwickau muss derzeit im Training improvisieren. Die Rasenplätze sind aufgrund der Kälte nicht bespielbar.
Der FSV Zwickau muss derzeit im Training improvisieren. Die Rasenplätze sind aufgrund der Kälte nicht bespielbar. Bild: Imago
Der FSV Zwickau muss derzeit im Training improvisieren. Die Rasenplätze sind aufgrund der Kälte nicht bespielbar.
Der FSV Zwickau muss derzeit im Training improvisieren. Die Rasenplätze sind aufgrund der Kälte nicht bespielbar. Bild: Imago
FSV Zwickau
FSV Zwickau: Platz für Punktspiel-Generalprobe gefunden
Redakteur
Von Thomas Prenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Fußball-Regionalligist bestreitet am Samstag ein Testspiel gegen Oberliga-Spitzenreiter SC Freital – auf Kunstrasen.

Der FSV Zwickau hat einen bespielbaren Platz für seine Punktspiel-Generalprobe gefunden. Der Fußball-Regionalligist empfängt am Samstag ab 12 Uhr in Glauchau den Oberliga-Spitzenreiter SC Freital. Gekickt wird auf dem Kunstrasenplatz des VfB Empor im Sportpark in der Meeraner Straße. Der Eintritt kostet 5 Euro. Die Partie ist für die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
22.01.2026
3 min.
Auch das gibt es noch im Erzgebirge: Promovierte Medizinerin kehrt in Region zurück
Gynäkologin Dr. Sandy Zorn hat jetzt in Schwarzenberg eine Praxis übernommen.
Es ist eine gute Nachricht zum Start ins Jahr: Für die Frauenarztpraxis von Dr. Martina Rockstroh hat sich jetzt doch noch eine Nachfolgerin gefunden. Eine klassische Rückkehrer-Geschichte.
Beate Kindt-Matuschek
22.01.2026
4 min.
„Ich habe es keinen einzigen Tag bereut“: Wie das Hospiz Werdau letzte Wünsche möglich macht
Uwe Schmidt – im Foto mit „Hospizhund“ Simba – wohnt seit einigen Wochen im Werdauer Hospiz. Der Crimmitschauer freut sich auf einen besonderen Ausflug nächste Woche.
Eine Kremserfahrt durch den Werdauer Wald ist für Gäste des SRH Hospizes mehr als ein Ausflug. Die Einrichtung begleitet schwerkranke Menschen auf ihrem letzten Lebensweg und erfüllt Wünsche.
Annegret Riedel
20:09 Uhr
2 min.
Selenskyj kündigt weitere Ukraine-Gespräche für Samstag an
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die ersten direkten Gesprächen zwischen den Kriegsparteien seit langem als wichtig bezeichnet.
Die ersten direkten Gesprächen zwischen Ukrainern und Russland seit Langem laufen nun unter US-Vermittlung in Abu Dhabi. Präsident Selenskyj sagt, was er davon erwartet.
11:48 Uhr
2 min.
Keine Generalprobe in Glauchau: FSV Zwickau testet ohne Fans bei Dynamo Dresden
Wegen der Witterung fällt das für Samstag geplante Testspiel des FSV Zwickau in Glauchau aus.
Der Fußball-Regionalligist hat am Freitag kurzfristig sein für Samstag geplantes Spiel gegen Freital abgesagt. Wann und wo stattdessen die Generalprobe für den Liga-Restart erfolgt.
Thomas Prenzel
02.01.2026
3 min.
FSV Zwickau: Trainingsauftakt mit Randolf Riesen, aber ohne Neuzugang
Autsch! Randolf Riesen – vergangenen Sommer beim VW-Cup noch im FSV-Trikot – bereitet sich mit Regionalligist Zwickau auf die Punktspiele des VfB Glauchau vor.
Der Fußball-Regionalligist absolviert drei Testspiele in der Vorbereitung. Im Türkei-Camp trifft das Team von Rico Schmitt auf einen Meister und Pokalsieger.
Thomas Prenzel
20:04 Uhr
2 min.
USA: Öl-Sanktionen wegen Vorgehen gegen Protestler im Iran
Die jüngsten Massenproteste wurden vom iranischen Staatsapparat blutig niedergeschlagen. (Archivbild)
Die USA wollen Irans Führung finanziell schwächen und den Druck nach dem brutalen Niederschlagen der Proteste in dem Land erhöhen. Die neuen Sanktionen drehen sich um den Ölhandel.
Mehr Artikel