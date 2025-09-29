Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Auch so kann man Tore feiern: Theo Martens (links) und Max Somnitz nach dem 2:1-Siegtreffer gegen Halle.
Auch so kann man Tore feiern: Theo Martens (links) und Max Somnitz nach dem 2:1-Siegtreffer gegen Halle. Bild: PICTURE POINT
FSV Zwickau
FSV Zwickau: Ribery? Ronaldo? ARD-Sportschau hat Theo Martens‘ Traumtor auf dem Zettel
Redakteur
Von Thomas Prenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach dem Schwärmen folgt das Schwitzen: Ohne freien Tag wollen die Schwäne ihre Punkteserie auch beim BFC Dynamo fortsetzen.

Der MDR fragte: „Cristiano, bist du es? Theo Martens macht den Regionalliga-Ronaldo!“ Und Kommentator Heiko Mallwitz vom übertragenden Sender „Ostsport.tv“ kam regelrecht ins Schwärmen: „Das war ein Weltklasse-Treffer. Das kann Ronaldo nicht besser. Ein Tor zum Genießen.“ Zudem wurde der Zwickauer Profi in den sozialen Medien mit...
29.09.2025
4 min.
Einzelhandel im Erzgebirge: Innenstadt verliert das nächste Traditionsgeschäft
Reinhart Unger und Almut Nitzsche in ihrer Buchhandlung bei Sankt Annen an der Großen Kirchgasse.
Vor vier Jahren sind Almut Nitzsche und Reinhart Unger mit ihrer Buchhandlung in Annaberg umgezogen – wegen einer Großbaustelle. Nun erleben beide ein Deja vu.
Antje Flath
24.09.2025
4 min.
Fußballmärchen beim SV Planitz: Fan des FSV Zwickau schießt Traumtor gegen seinen Lieblingsverein
Was für ein Jubel: Fynn Riedel hat mit seinem Führungstreffer für den SV Planitz am Dienstagabend den Profis des FSV Zwickau die Show gestohlen.
Fynn Riedel konnte das Glück nach seinem Volley-Volltreffer gegen den Fußball-Regionalligisten am Dienstagabend kaum fassen. Dank seiner Freundin kann er nun sogar vom „Tor des Monats“ träumen.
Monty Gräßler
08:46 Uhr
3 min.
Frost, Sturm und schöne Herbsttage: Mit diesem Wetter-Mix startet Sachsen in den Oktober
Nachts kann es in einigen Lagen Sachsens zu Frost kommen.
Der Oktober steht vor der Tür. Der Start sieht etwas durchwachsen aus. Jedoch könnte es in der zweiten Woche bergauf gehen.
Patrick Hyslop
09:01 Uhr
2 min.
IT-System am Flughafen BER könnte bis Sonntag wieder laufen
Fluggästen wird empfohlen, online einzuchecken (Archivbild).
Seit mehr als einer Woche müssen Reisende am Hauptstadtflughafen BER wegen eines Cyberangriffs viel Geduld mitbringen. Jetzt gibt es einen Lichtblick.
29.09.2025
4 min.
„Schlag ins Gesicht“: Schoeller kündigt nach Schließung der Papierfabrik Penig Millionen-Investition in Osnabrück an
Die Papierfabrik Penig ist seit drei Monaten geschlossen. Nun wird bekannt: Schoeller investiert Millionen in den Standort Osnabrück.
Während in das Werk in Osnabrück investiert wird, bleibt die Zukunft der Papierfabrik in Penig ungewiss. Bei den Peniger Mitarbeitern sorgt das für gemischte Gefühle.
Julia Czaja
28.09.2025
4 min.
FSV Zwickau: Traumtor von Theo Martens gegen Halle – „Ich hab den Ball gar nicht im Netz gesehen“
Traumtor: Zwickaus Theo Martens jubelt nach seinem Siegtor gegen Halle.
Die Schwäne drehen nach Rückstand im Traditionsduell die Partie. Die Stimmen zum Spiel.
Thomas Prenzel
Mehr Artikel