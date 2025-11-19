FSV Zwickau: Robin Lenk, hätten Sie gern einen CFC-Spieler in Ihrem Team?

FSV Zwickau
Zwickau. Geplant hatte „Freie Presse“ ein Doppelinterview mit dem Sportdirektor der Schwäne und des Chemnitzer FC. Chris Löwe sagte aus Termingründen ab. Kollege Robin Lenk spricht über das brisante Duell.
Freie Presse: Danke, dass Sie Zeit gefunden haben. Hätten Sie gern mit Chris Löwe beim Interview über das Bezirksderby geplaudert?
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.