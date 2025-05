FSV Zwickau schenkt seinem Hitzkopf Theo Martens weiter das Vertrauen

Die Vertragsverlängerung des Angreifers beim Fußball-Regionalligisten galt seit einigen Tagen nur noch als Formsache. Die Verantwortlichen sehen in dem 22-Jährigen noch eine Menge Potenzial.

Theo Gunnar Martens geht auch in der Saison 2025/26 weiter für den FSV Zwickau in der Fußball-Regionalliga auf Torejagd. Nachdem FSV-Sportdirektor Robin Lenk die Vertragsverlängerung mit dem 22-Jährigen bereits in der Vorwoche in Aussicht gestellt hatte, wurde am Mittwoch offiziell Vollzug vermeldet. Das neue Arbeitspapier von Theo Martens bei...