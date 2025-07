FSV Zwickau siegt auch im sechsten Testspiel - mit einem Chemnitzer Keeper zwischen den Pfosten

Bei Oberligist SC Freital gewannen die Westsachsen am Freitagabend knapp. Im Tor wurde ein junger Mann getestet, der beim CFC ausgebildet wurde.

Die Regionalliga-Fußballer des FSV Zwickau haben auch ihr sechstes Testspiel in Folge gewonnen. Beim SC Freital, dem Oberliga-Sechsten der Saison 2024/25, gelang am Freitagabend ein 2:1-Erfolg. Den besseren Start erwischten die Platzherren. Sie gingen erst durch einen Elfmeter von Philip Weidauer in Führung (2.) und hatten durch Oskar Ohnesorge...