Fast zwei komplette Spieltage der Nordost-Staffel fielen dem Winterwetter zum Opfer. Die Schwäne testen am Dienstag bei Empor Glauchau.

Nur zwei von 18 Partien konnten an den ersten zwei Spieltagen der Fußball-Regionalliga Nordost stattfinden. In Magdeburg und beim lange organisierten Jubiläumsspiel in Halle halfen die Rasenheizungen, die für die Profimannschaften bis zur 3. Liga Pflicht sind. Der Rest der Liga pausierte aufgrund des Winterwetters zwangsläufig. Am kommenden...