Mittefeldspieler Joshua Putze hat offenbar auf Skiern viel Spaß. Langsam könnte es aber auch mit Fußball wieder losgehen. Bild: FSV
FSV Zwickau
FSV Zwickau: Skilaufen statt Fußball – Absageflut in der Regionalliga ein selbstgewähltes Leid?
Redakteur
Von Thomas Prenzel
Fast zwei komplette Spieltage der Nordost-Staffel fielen dem Winterwetter zum Opfer. Die Schwäne testen am Dienstag bei Empor Glauchau.

Nur zwei von 18 Partien konnten an den ersten zwei Spieltagen der Fußball-Regionalliga Nordost stattfinden. In Magdeburg und beim lange organisierten Jubiläumsspiel in Halle halfen die Rasenheizungen, die für die Profimannschaften bis zur 3. Liga Pflicht sind. Der Rest der Liga pausierte aufgrund des Winterwetters zwangsläufig. Am kommenden...
Erschienen am: 09.02.2026 | 18:00 Uhr
Mehr Artikel