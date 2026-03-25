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„Kilometerfresser“ Till Jacobi (links) und Torschütze Theo Martens feiern sich.
„Kilometerfresser“ Till Jacobi (links) und Torschütze Theo Martens feiern sich. Foto: PICTURE POINT
„Kilometerfresser“ Till Jacobi (links) und Torschütze Theo Martens feiern sich.
„Kilometerfresser“ Till Jacobi (links) und Torschütze Theo Martens feiern sich. Foto: PICTURE POINT
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FSV Zwickau
FSV Zwickau: Stammspieler „kaltgestellt“ – neues Feuer entfacht
Redakteur
Von Thomas Prenzel
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Mit „erwachsenem Fußball“ finden die Schwäne gegen die Hertha-Bubis in die Erfolgsspur zurück. Erkenntnisse und Stimmen zum Spiel.

Eine 0:3-Niederlage im Nacken, einen der spielstärksten Mannschaften der Liga zu Gast und ein wichtiges Pokalspiel in Auerbach vor der Brust: Eine Portion Mut gehörte schon dazu, in dieser Konstellation seine Mannschaft auf sechs Positionen rundzuerneuern. Entsprechend stand Zwickaus Trainer Rico Schmitt nach dem 2:0-Erfolg gegen die U23-Elf von...
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