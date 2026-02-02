MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Nach dem 2:1-Sieg im Achtelfinalspiel beim VfB Empor Glauchau wollen die Zwickauer FSV-Profis auch in der nächsten Runde jubeln.
Nach dem 2:1-Sieg im Achtelfinalspiel beim VfB Empor Glauchau wollen die Zwickauer FSV-Profis auch in der nächsten Runde jubeln. Bild: Andreas Kretschel/Archiv
Nach dem 2:1-Sieg im Achtelfinalspiel beim VfB Empor Glauchau wollen die Zwickauer FSV-Profis auch in der nächsten Runde jubeln.
Nach dem 2:1-Sieg im Achtelfinalspiel beim VfB Empor Glauchau wollen die Zwickauer FSV-Profis auch in der nächsten Runde jubeln. Bild: Andreas Kretschel/Archiv
FSV Zwickau
FSV Zwickau: Termin für Sachsenpokalspiel beim VfB Auerbach steht fest
Von Monty Gräßler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Fußball-Regionalligist ist am 29. März im Vogtland zu Gast. Bestätigt wurde zudem der Termin für die Partie SSV Lichtenstein gegen Erzgebirge Aue.

Der Sächsische Fußballverband hat am Montag die exakten Spieltermine für die Viertelfinalspiele im Landespokal der Männer bekanntgegeben. Regionalligist FSV Zwickau tritt demnach am Sonntag, 29. März, 14 Uhr beim Oberligisten VfB Auerbach an, obwohl die Vogtländer gerne am Freitag unter Flutlicht gespielt hätten. Offiziell bestätigt wurde...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
22.01.2026
4 min.
FC Erzgebirge Aue als großes Los im Pokal: So weit sind die Vorbereitungen bei Fortschritt Lichtenstein
In der zweiten Pokalrunde waren Marvin Stefaniak (rechts) und der FC Erzgebirge Aue bei der SG Taucha ihrer Favoritenrolle mit einem 5:0-Sieg gerecht geworden. Wird es in Lichtenstein enger?
Auch wenn noch zwei Monate Zeit sind: Beim Landesklasse-Verein laufen die Planungen für das Spiel des Jahres auf Hochtouren. Wann und wo gespielt wird, steht fest. Andere Fragen sind noch offen.
Monty Gräßler
01.02.2026
4 min.
„Die sind doch alle verrückt“: Die letzten Gäste haben das Congress-Hotel in Chemnitz verlassen
Antje und Ahad Adakh waren die letzten Gäste, die das Congress-Hotel in Chemnitz verlassen haben.
Seit kurz nach 11 Uhr am Sonntag ist das Hotel-Hochhaus in der Innenstadt leer. Etwas mehr als 30 Personen sollen die letzte Nacht in dem 26-stöckigen Hochhaus noch verbracht haben. Der Abschied verlief unaufgeregt und fast stoisch normal.
Denise Märkisch
22:00 Uhr
1 min.
Boschstraße in Glauchau: Sanierung am Bahnübergang geplant
Im Jahr 2019 wurde die Boschstraße im Gewerbegebiet verlängert.
Wegen aufgetretener Fahrbahnschäden wird der Bereich des Bahnübergangs saniert
Stefan Stolp
01.02.2026
4 min.
„Mama geht tanzen“: Warum diese Mütter drei Stunden in Limbach-Oberfrohna ganz unter sich feiern
Anne Driese und Cindy Oehler (v. l.) sind aus Oberlungwitz und Oelsnitz nach Limbach-Oberfrohna gekommen.
Auszeit statt Alltag: Bei „Mama geht tanzen“ feiern Frauen im Kulturkeller Limbach-Oberfrohna entspannt, sicher und zu familienfreundlichen Zeiten.
Ralf Jerke
21:46 Uhr
2 min.
Saison-Aus für Hollerbach - Becker kommt zurück
Arbeiteten schon bei Union Berlin zusammen: Urs Fischer (r) und Sheraldo Becker. (Archivbild)
Bittere Nachricht für Mainz 05: Stürmer Hollerbach hat sich schwer verletzt und fällt bis zum Saisonende aus. Doch die Rhein-Hessen überraschen mit einem Last-Minute-Transfer.
13:08 Uhr
1 min.
VfB Auerbach scheitert mit Terminwunsch fürs Sachsenpokalspiel gegen den FSV Zwickau
Der VfB Auerbach und der FSV Zwickau haben sich schon einige packende Duelle im Sachsenpokal geliefert. Das Foto entstand 2016.
Der Fußball-Oberligist hätte das Viertelfinale gerne unter Flutlicht ausgetragen. Daraus wird aber nichts. Auch der VFC Plauen hat jetzt Klarheit.
Monty Gräßler
Mehr Artikel