FSV Zwickau: Termin für Sachsenpokalspiel beim VfB Auerbach steht fest

Der Fußball-Regionalligist ist am 29. März im Vogtland zu Gast. Bestätigt wurde zudem der Termin für die Partie SSV Lichtenstein gegen Erzgebirge Aue.

Der Sächsische Fußballverband hat am Montag die exakten Spieltermine für die Viertelfinalspiele im Landespokal der Männer bekanntgegeben. Regionalligist FSV Zwickau tritt demnach am Sonntag, 29. März, 14 Uhr beim Oberligisten VfB Auerbach an, obwohl die Vogtländer gerne am Freitag unter Flutlicht gespielt hätten. Offiziell bestätigt wurde...