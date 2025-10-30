Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Rico Schmitt steht mit dem FSV Zwickau auf Tabellenplatz sieben. Foto: Imago
Rico Schmitt steht mit dem FSV Zwickau auf Tabellenplatz sieben. Foto: Imago
FSV Zwickau
FSV Zwickau: Trainer Rico Schmitt gibt Fehler zu – jetzt kommt Überraschungsteam Luckenwalde in die GGZ-Arena
Redakteur
Von Thomas Prenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Schwäne wollen ihre außergewöhnliche Heimbilanz fortsetzen. Und Probespieler Joshua Putze hat sportlich überzeugt.

Rico Schmitt hat in der Woche nicht nur Positives auf seinen Social-Media-Kanälen lesen müssen. Eines wollte der Coach nach der 2:3-Niederlage beim BFC Preussen aber klarstellen. „Es ist nicht so, dass meine Jungs auswärts ein paar Prozent weniger geben als zu Hause. Es gab ein paar Dinge, die ich im Nachhinein anders machen würde – gerade...
