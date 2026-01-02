MENÜ
Autsch! Randolf Riesen – vergangenen Sommer beim VW-Cup noch im FSV-Trikot – bereitet sich mit Regionalligist Zwickau auf die Punktspiele des VfB Glauchau vor.
Autsch! Randolf Riesen – vergangenen Sommer beim VW-Cup noch im FSV-Trikot – bereitet sich mit Regionalligist Zwickau auf die Punktspiele des VfB Glauchau vor. Bild: Imago
FSV Zwickau
FSV Zwickau: Trainingsauftakt mit Randolf Riesen, aber ohne Neuzugang
Redakteur
Von Thomas Prenzel
Der Fußball-Regionalligist absolviert drei Testspiele in der Vorbereitung. Im Türkei-Camp trifft das Team von Rico Schmitt auf einen Meister und Pokalsieger.

Am Montag treffen sich die Profis des FSV Zwickau zum Trainingsauftakt nach der Winterpause. Drei Wochen durften die Fußballer mehr Zeit mit ihren Liebsten verbringen. Nun geht es um die Vorbereitung auf die restlichen 15 Partien der Regionalliga Nordost – und dies erstmals seit fünf Jahren mit einem Wintercamp im Warmen am Meer. Nur auf der...
